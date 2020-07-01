Выставка тюменской художницы откроется в Татарстане

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Персональная выставка Альфеи Мухаметовой "Живая Этника" откроется в Елабуге, Республика Татарстан 23 июля. Работы тюменской художницы представят в Библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника, сообщает региональный департамент культуры.

В экспозицию "Живая Этника" вошли 104 работы. Зритель увидит авторскую бумагу в сочетании с тонким рисунком на осенних листьях, надглазурную роспись, керамику дровяного обжига. Сюжеты, созданные на панно, по словам художницы, олицетворяют жизненную направленность мусульман, рождение, продолжение рода, бытовые сказания. Они уникальны уже потому, что выполнены с помощью нетрадиционной техники и весьма неожиданного материала.

Альфея Мухаметова – автор уникальной техники рисунка нефтью, педагог Тюменского индустриального университета, член Союза художников РФ, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП "ЮНЕСКО", заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им В.И. Муравленко и премии "ЕВРАЗИЯ-ЛИДЕР". Работы Альфеи Фахриттиновны выставлялись более чем на 200 различных выставках и находятся во многих музеях и частных коллекциях Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии.

Выставка "Живая Этника" продлится до 23 августа.