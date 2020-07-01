Пенсионный фонд: улучшить жилищные условия с материнским капиталом стало проще

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Более простым и удобным стал процесс погашения материнским (семейным) капиталом кредитных средств на улучшение жилищных условий. В Тюменской области им воспользовались 11 семей, сообщает отделение Пенсионного фонда России в Тюменской области.

Теперь заявление на распоряжение средствами части уплаты первоначального взноса при получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту можно подавать непосредственно в банк. То есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР - семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется кредитный договор и подается заявление на погашение кредита.

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом, затем Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал на счет продавца или застройщика жилья.

Чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощенной схемой оформления и погашения кредита, отделением ПФР было подписано 14 соглашений, в том числе с такими крупными банками, как Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.