Вопросы взаимодействия с китайскими партнерами обсудят на вебинаре

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Серию вебинаров по вопросам взаимодействия с китайскими партнерами проводит Торговое представительство РФ в Китае, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В качестве спикеров выступят российские и китайские эксперты, имеющие опыт работы в различных сферах двустороннего внешнеэкономического сотрудничества, обладающие практическими навыками работы с Китаем.

Первый вебинар на тему "Правовые аспекты взаимодействия с китайскими контрагентами" пройдет 30 июля 2020 года. На нем обсудят вопросы защиты интеллектуальной собственности, основные проблемы досудебного и судебного разрешения споров, практику составления внешнеторговых контрактов.

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация по электронной почте: DemidenkoYaYu@72to.ru.