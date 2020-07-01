Евгений Белов быстрее всех пробежал три километра на сборе в Чайковском

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Евгений Белов финишировал первым в контрольном забеге на 3 тыс. метров на сборе в Чайковском, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Белов преодолел дистанцию за 8 минут 40 секунд. На шесть секунд тюменец опередил Илью Порошкина из Коми. Югорчанин Иван Кириллов финишировал третьим с результатом 8 минут 58 секунд. Еще один тюменец Глеб Ретивых показал восьмое время - 9 минут 34 секунды.

В женском забеге также первой финишировала тюменская спортсменка. Екатерина Смирнова показала результат 10 минут 12 секунд. На 14 секунд она опередила Юлию Ступак из Коми. Тюменка Анна Грухвина финишировала третьей с результатом 10 минут 35 секунд.