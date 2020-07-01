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В Увате вахтовик отдал лжебанкиру почти сто тысяч рублей

Происшествия, 18:49 23 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Уфы, работающий в Уватском районе вахтовым методом, попался на уловки лжесотрудника банка, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Звонивший сообщил мужчине о попытке снятия денег с банковской карты потерпевшего. Для предотвращения хищения средств собеседник запросил персональные данные карты, а также смс-пароль. 57-летний мужчина выполнил все требования звонившего, после чего обнаружил списание 99 тыс. рублей.

По аналогичной схеме имеющихся средств лишился 33-летний житель Туртаса. Со счета банковской карты селянина было похищено 36 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются личности злоумышленников.

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# мошенничество

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