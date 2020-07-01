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Хоккеисты "Рубина" для игры поделились на "белых" и "черных"

Спорт, 17:14 25 июля 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккеисты тюменского "Рубина" провели тренировку в формате двухсторонней игры. В противостоянии из двух частей сильнее оказались "белые", сообщает пресс-служба клуба.

"Черных" уступили со счетом 3:0. Автором дубля у победителей стал нападающий Алексей Митрофанов. Ещё одну шайбу в ворота Алексея Артамкина отправил форвард Евгений Соловьев. Последний рубеж "белых" защищал Георгий Анаркулов.

В "двухсторонке" приняли участие защитники: : Бердюков – Лютов, Акишин – Жульдиков, Фаст – Федотов, Ильин – Цибин, Мережко.

В линии атаки действовали нападающие: Митрофанов - Попов – Давыдов, Бабенко - Ячменев - Соловьев, Мокин - Хлопотов - Кравченко, Брютов - Пылаев – Степанов, Латышевич.

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# ХК "Рубин" , хоккей

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