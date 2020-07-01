Хоккеисты "Рубина" для игры поделились на "белых" и "черных"
Хоккеисты тюменского "Рубина" провели тренировку в формате двухсторонней игры. В противостоянии из двух частей сильнее оказались "белые", сообщает пресс-служба клуба.
"Черных" уступили со счетом 3:0. Автором дубля у победителей стал нападающий Алексей Митрофанов. Ещё одну шайбу в ворота Алексея Артамкина отправил форвард Евгений Соловьев. Последний рубеж "белых" защищал Георгий Анаркулов.
В "двухсторонке" приняли участие защитники: : Бердюков – Лютов, Акишин – Жульдиков, Фаст – Федотов, Ильин – Цибин, Мережко.
В линии атаки действовали нападающие: Митрофанов - Попов – Давыдов, Бабенко - Ячменев - Соловьев, Мокин - Хлопотов - Кравченко, Брютов - Пылаев – Степанов, Латышевич.