В Telegram в тестовом режиме добавили видеозвонки

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В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков, пока она доступна в тестовом режиме, сообщает РИА Новости.

Возможность делать видеозвонки доступна для пользователей iOS. Для того чтобы использовать новую функцию, приложение нужно обновить через App Store. После этого нужно десять раз нажать на значок настроек, чтобы открыть Debug-меню, а затем активировать функцию Experimental Feature. При этом следует убедиться, что у собеседника включена подобная возможность.

Благодаря обновлению мессенджера пользователи теперь могут использовать в профиле видеоаватар. Кроме того, одну из предыдущих аватарок можно поставить на первое место при помощи кнопки "Сделать основной". Пользователи также могут свободно обмениваться файлами любого типа размером до двух гигабайт.

Владельцы больших групп получили доступ к подробной статистике, а настройки в разделе "Конфиденциальность" дают возможность автоматически архивировать чаты с пользователями не из списка контактов и отключать их уведомления.