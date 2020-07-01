Вторая смена "Территории смыслов" объединила представителей добровольческого движения

| Фото: fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Вторая смена "Гражданское общество" началась на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 26 июля. Она объединяет добровольцев со всей страны в офлайн и онлайн-формате, сообщает Росмолодежь.

На смене собрались представители Ассоциации волонтерских центров, ВОД "Волонтеры Победы", ВОД "Волонтеры-медики", медиаволонтеры России, участники и победители всероссийского конкурса "Доброволец России",активисты ОНФ и Национальной лиги студенческих клубов,социальные предприниматели и представители медиа. Образовательная программа включит в себя обсуждения трендов развития молодежных сообществ, возможностей для волонтеров, вопросы взаимосвязей законотворчества и гражданского общества, дискуссии о влиянии пандемии коронавируса на социальную сферу жизни.

"В период самоизоляции родилась замечательная акция взаимопомощи "Мы вместе", волонтерами которой стали около 120 тысяч человек, оказавших помощь более трем миллионам россиян, - отметил заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков на церемонии открытия смены. - В обществе появился тренд на добровольчество. Сегодня здесь на "Территории смыслов" 100 человек, из них 76 — участники проектов платформы "Россия – страна возможностей". Но большинство ребят нынешней смены — это победители и финалисты одного из главных добровольческих проектов нашей платформы – Всероссийского конкурса "Доброволец России". Этот конкурс существует как раз для тех, кто делает добрые дела и готов менять мир вокруг себя к лучшему. Смена "Гражданское общество" одна из самых важных – она дает возможность обменяться опытом добровольчества – рассказать друзьям как творить добро, вовлекать в свои активности единомышленников и как получить поддержку своих инициатив".

Программный директор форума Матвей Навдаев зачитал участникам форума приветствие президента России Владимира Путина и отметил насыщенную программу второй смены:

"Две большие панельные дискуссии в день с главными спикерами отрасли, полный спектр социальных инноваций, пошаговый разбор лучших практик, анализ эффективности новых инициатив, обзор Всероссийской акции #МыВместе, два больших тестирования (форумное и от Лидеров России), управленческо-деловая игра МеханизмТС, ежедневная образовательная программа ТС360, точки смыслов от модераторов форума и партнерские активности — участникам будет некогда спать, настолько наполненная программа их ждет в этом сезоне ТСonAir", - подчеркнул он.

Напомним, форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Участие в первой смене форума-2020 приняла представительница Тюменской области Елена Ведерникова.