Тюменка лишилась денег при покупке часов в интернете

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка, пытаясь купить часы в интернете, лишилась 14 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

25-летняя девушка нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже наручных часов. Она связалась с владельцем, который сообщил, что часы он отдаст после внесения предоплаты. Девушка перевела на указанный счет около 14 тыс. рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции советуют пользоваться только проверенными интернет-магазинами. Не вносить предоплату, деньги передавать при личной встрече. Не сообщать данные банковской карты.