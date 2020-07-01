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Тоболяков приглашают на занятия кроссфитом с элементами баскетбола

Спорт, 14:46 28 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличные занятия кроссфитом с элементами баскетбола проходят в Тобольске. Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" тренер-преподаватель Евгений Халангот, этим летом у него возникла идея совместить популярное спортивное направление с баскетболом.

"К сожалению, взрослые люди стали реже играть во дворах в спортивные игры. Не так часто можно увидеть, как горожане играют в баскетбол, футбол или волейбол. В то же время выросла популярность фитнес-клубов. Глядя на это, захотелось совместить популярное нынче направление кроссфит с баскетболом", - отметил Евгений Халангот.

Тренировки проходят три раза в неделю на стритбольной площадке возле школы № 18. Перед занятием у каждого участника обязательно измеряют температуру. Есть на площадке и необходимые дезинфицирующие средства.

Часовая тренировка начинается с разминки, после идут упражнения на силу, координацию и выносливость. Например, планка на баскетбольном мяче или жонглирование утяжеленными баскетбольными мячами. Есть и классические задания: прыжки на скакалке, берпи или канат для кроссфита.

Прийти на занятие по баскетбольному кроссфиту может любой желающий старше 16 лет. Тренировки проходят в понедельник, среду и пятницу. Начало - в 20 часов.

Евгений Новоселов

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# баскетбол , кроссфит , Тобольск

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