Кто такой неудачник, расскажут на июльской лекции CreativeMornings

Фото организаторов Фото организаторов

О провалах, успехах и наполовину полном стакане поговорят участники международной лекции CreativeMornings в Тюмени. Тема июля: неудачник.

Трансляция состоится 31 июля в 12 часов здесь. Спикерами выступят руководитель фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Юлия Саначина и его исполнительный директор Мария Копытова. Как рассказала Юлия Саначина, речь пойдет о том, с какими трудностями, удачами и неудачами сталкиваются организаторы уличного фестиваля. Также спикеры поделятся секретом, как собрать в одном городе 22 художника со всей страны и согласовать эскиз, на котором нет солнышка, цветочков и котиков.

Напомним, что лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и проходят каждый месяц в 188 городах мира. Для участия необходима предварительная регистрация.

Евгения Шевцова