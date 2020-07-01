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Российские компании начали возвращать сотрудников с удаленной работы

Общество, 17:53 29 июля 2020

МегаФон | Фото: МегаФон

Лишь три процента российских компаний не планируют возвращать сотрудников в офис, сообщает служба исследований hh.ru.

44% опрошенных работодателей полностью переводили на удаленную работу всех сотрудников. 52% переводили лишь часть штата, 4% вообще никого не переводили.

76% из тех, кто переводил сотрудников на дистанционный формат работы, уже начали возвращать их в офисы: 44% еще не завершили процесс, 32% — уже завершили. 13% утверждают, что еще не начали, но планируют, 9% — что возврат отложен на неопределенный срок. Лишь 3% заявили, что решили полностью перейти на удаленную занятость и возвращаться в офисы не планируют.

Среди тех, кто уже начал, но еще не завершил процесс возврата сотрудников с удаленной работы, 21% утверждают, что успели вернуть менее четверти сотрудников. 26% заявили, что вернули от четверти до половины сотрудников. Почти треть заявили, что вернули от 50% до 75% сотрудников, 21% — вернули от 75% до 99% сотрудников.

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# удаленная работа

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