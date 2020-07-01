В Тобольске запускают серию мастер-классов по баскетболу

| Фото: БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Мастер-классы по баскетболу в рамках проекта "Играй с нами" начнутся в Тобольске 28 июля.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" тренер Даниил Махмутов, принять участие в них могут все желающие.

"На стритбольной площадке ждем абсолютно всех, вне зависимости от пола, возраста и роста. При себе нужно иметь собственный баскетбольный мяч, желательно еще прихватить бутылку с водой и головной убор. Будем выполнять баскетбольные упражнения и играть. Для увеличения интереса буду показывать какие-нибудь баскетбольные трюки", - отметил Даниил Махмутов.

Первое занятие начнется 28 июля в 18 часов и продлится два часа. В дальнейшем мастер-классы будут проходить по вторникам и четвергам на территории стритбольной площадки возле школы №18.

Евгений Новоселов