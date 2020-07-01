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Нижнетавдинских школьников приглашают рассказать о малой Родине

Общество, 18:26 29 июля 2020

Фото управления образования Нижнетавдинского района

Творческий конкурс "Край, где мне родиться повезло", посвященный 400-летию Нижней Тавды, объявило управление образования администрации Нижнетавдинского района.

Участвовать в нем могут ребята, отдыхающие на всех трех летних сменах в пришкольных лагерях. Представить работы можно в нескольких номинациях: рисунки, фотографии, стихотворения собственного сочинения и видеоэкскурсии, посвященные родному селу. Участвовать можно как целым коллективом, так и индивидуально.

Конкурс проходит в три этапа: отдельно по каждой смене. За первую смену в оргкомитет уже поступило более 20 работ от воспитанников центра дополнительного образования и спортивной школы. Победителей определит жюри в каждой номинации, все они получат дипломы от управления образования.

Также продолжается конкурс видеоэкскурий по лагерям дневного пребывания "Добро пожаловать". Работы принимают отдельно по каждой смене. Видеоэкскурсия должна содержать информацию о лагере, его местоположении, достопримечательностях, особенностях организации летнего отдыха, интересных событиях и отдыхающих. Ролики нужно разместить на сайтах школ или в YouTube.

Победители муниципального этапа поучаствуют в областном конкурсе видеоэкскурсий по летним лагерям, который пройдет с 20 по 31 августа.

Евгения Шевцова

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# конкурс , летний детский отдых , Нижнетавдинский район

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