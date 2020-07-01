Губернатор рассказал, когда откроют тюменские предприятия общепита

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Встреча с представителями ресторанного бизнеса состоится в ближайшее время в правительстве Тюменской области. На ней будут обсуждаться перспективы возобновления работы отрасли, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Общественное питание - единственная большая отрасль, которая работает сегодня в неполном режиме. Некоторое время назад кафе и ресторанам разрешили работать навынос и с доставкой. Потом были разрешены летние веранды. Но не все заведения общепита могут функционировать в таком формате", - отметил глава региона.

Ситуация в сфере общественного питания станет предметом обсуждения на встрече с представителями бизнеса, которая пройдет в областном правительстве в ближайшее время. В ней примет участие уполномоченный по по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

"Обсудим положение, вместе подумаем. В любом случае, решение будем принимать на оперативном штабе. Ведь самая лучшая антикризисная мера - дать возможность всем работать. Если положительная динамика по численности зараженных COVID-19 сохранится, будут все основания поднять вопрос об открытии предприятий общепита. Но в каком формате - об этом нужно будет проконсультироваться с Роспотребнадзором", - рассказал Александр Моор.

Евгений Бабенко