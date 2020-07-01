В Тюменской области число излечившихся от коронавируса достигло 4123

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

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Рекордные 180 пациентов излечились за сутки в Тюменской области после лечения от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона. Общее число выписанных достигло 4 тыс. 123.

По последним данным, лабораторно подтверждены 5 тыс. 576 случаев заболевания, из них 92 – за последние сутки.

В штабе уточнили, что 11 детей заболели COVID-19 за сутки, 23 пациента из общего числа болеющих– на аппаратах ИВЛ.

25 человек размещены в обсерваторах. 1 тыс. 373 человека остаются под медицинским наблюдением. 3 тыс. 157 - находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.