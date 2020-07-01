  • 28 июля 202028.07.2020вторник
  • USD71,5850
    EUR83,7759
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более пятидесяти ишимцев с коронавирусной инфекцией лечатся амбулаторно

Общество, 13:40 28 июля 2020

www.mos.ru, Максим Денисов

56 ишимцев, в том числе двое детей и 17 жителей Ишимского района находятся амбулаторном лечении с легким течением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Областной больницы №4. Они находятся на изоляции и под медицинским наблюдением, получают необходимое лечение.

За минувшие сутки из инфекционного моногоспиталя Ишима с выздоровлением выписано шесть человек. На лечении с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в госпитале находятся 44 человека. Из них у 19 выявлен и подтвержден новый вирус COVID-19, в том числе у шести жителей Ишима и пяти - Ишимского района.

"Одним из возможных путей заражения человека новой коронавирусной инфекцией является контакт с поверхностью предметов, содержащих жизнеспособный вирус. При несоблюдении рекомендаций для предотвращения распространения COVID-19, заражение может произойти через контакт загрязненных рук со слизистыми носа, глаз и рта", - говорят медики.

Уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, находящихся в непосредственной близости с человеком, зараженным коронавирусом, и обработка рук – необходимый минимум профилактических мероприятий с применением средств индивидуальной защиты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:24 28.07.2020Специалисты Медгорода разработают рекомендации для онкологических служб страны
14:13 28.07.2020Мультсериал "Маша и Медведь" признан одним из любимых детских шоу в мире
14:02 28.07.2020Победители акции "Бери и делай" Запсибкомбанка получили по 50 тысяч рублей
13:40 28.07.2020Более пятидесяти ишимцев с коронавирусной инфекцией лечатся амбулаторно