Более пятидесяти ишимцев с коронавирусной инфекцией лечатся амбулаторно

www.mos.ru, Максим Денисов www.mos.ru, Максим Денисов

56 ишимцев, в том числе двое детей и 17 жителей Ишимского района находятся амбулаторном лечении с легким течением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Областной больницы №4. Они находятся на изоляции и под медицинским наблюдением, получают необходимое лечение.

За минувшие сутки из инфекционного моногоспиталя Ишима с выздоровлением выписано шесть человек. На лечении с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в госпитале находятся 44 человека. Из них у 19 выявлен и подтвержден новый вирус COVID-19, в том числе у шести жителей Ишима и пяти - Ишимского района.

"Одним из возможных путей заражения человека новой коронавирусной инфекцией является контакт с поверхностью предметов, содержащих жизнеспособный вирус. При несоблюдении рекомендаций для предотвращения распространения COVID-19, заражение может произойти через контакт загрязненных рук со слизистыми носа, глаз и рта", - говорят медики.

Уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, находящихся в непосредственной близости с человеком, зараженным коронавирусом, и обработка рук – необходимый минимум профилактических мероприятий с применением средств индивидуальной защиты.