На Ямале снимают ограничения на посещение фитнес-центров

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Фитнес-центры открываются для посещения, спортсмены готовятся к выездам за пределы округа. С 28 июля на Ямале частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования.

Эти изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности от 16 марта 2020 г. Ограничения снимают в рамках первого этапа. Ко второму округ перейдет, как только позволит эпидобстановка.

Согласно изменениям, члены спортивных сборных команд ЯНАО, а также кандидаты в сборные, смогут организованно выезжать на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы округа на основании вызова Министерства спорта России.

Разрешается работа спортивных объектов: фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов – как государственных и муниципальных, так и частных. Однако сохраняется запрет на посещение этих объектов несовершеннолетними.

Загрузка объектов не должна превышать 25 % пропускной способности. Но при этом одновременно в помещении может находиться не более 20 человек, включая всех инструкторов и занимающихся.

Для занятий спортом на свежем воздухе по-прежнему действует правило по соблюдению дистанции не менее 5 метров.