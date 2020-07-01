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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

92 случая COVID-19 зарегистрировано в регионе за сутки

Общество, 12:45 28 июля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

Далее в сюжете В Тюменской области число излечившихся от коронавируса достигло 4123

92 новых случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки, 27 июля. Всего в России за это время зарегистрировано 5 тыс. 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества вновь заболевших 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 888 человек.

Лидеры по количеству заболевших за сутки: Москва - 674 случая, Свердловская область - 209, Ханты-Мансийский АО - 187.

По Уральскому федеральному округу: в Югре - 187, на Ямале - 136, в Свердловской области - 209, в Челябинской области - 124, в Курганской области - 35.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 тыс. 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 504 летальных исхода, выздоровели 612 тыс. 217 человек.

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# коронавирус , статистика

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