Александр Моор рассказал о перспективах отмены ограничений по COVID-19

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Решения о снятии ограничительных мер, введенных в регионе для предотвращения распространения COVID-19, принимаются, исходя из эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Сегодня у нас высокие цифры заболеваемости. Но мы научились работать в таких условиях. Наши медицинские учреждения функционируют в плановом режиме. Если существенного роста заболеваемости не будет, то я не вижу оснований вводить новые ограничительные меры. Я очень этого не хочу. Надеюсь, что мы выйдем на позитивную динамику и сможем поэтапно снимать оставшиеся ограничения", - сказал губернатор.

Вопрос о закрытии в регионе торговых центров пока не обсуждается, отметил Александр Моор.

"Открытие торговых центров, пусть и в усеченном формате, без кинотеатров, общепита и детских игровых комплексов, серьезного негативного влияния на эпидситуацию не оказало. Поэтому сегодня я не вижу основании поднимать вопрос об их закрытии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, "когда все закончится", глава региона отметил, что все зависит от нас самих. Прежде всего, необходимо выполнять элементарные правила санитарно-эпидемиологической безопасности: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.

Евгений Бабенко