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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Строительство крупных торговых центров в Тюмени не планируется

Губернатор, 19:01 28 июля 2020

фото "Тюменская линия"

Обеспеченность торговыми площадями в Тюмени - одна из самых высоких в России, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Кроме того, ситуация, в которую попали торговые центры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, думаю, несколько снизит интерес инвесторов к этому сегменту рынка. Пока о больших планах строительства крупных торговых центров в Тюмени мне неизвестно", - рассказал губернатор.

Комментируя ситуацию со строительством в областной столице торгового центра IKEA, Александр Моор сообщил, что переговоры с компанией давно приостановлены. Если инвестор вернется к планам строительства торговых комплексов в регионах России, в Тюменской области ему будут предложены земельные участки и поддержка.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , инвестиции , строительство , торговые центры

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