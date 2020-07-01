Строительство крупных торговых центров в Тюмени не планируется

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Обеспеченность торговыми площадями в Тюмени - одна из самых высоких в России, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

"Кроме того, ситуация, в которую попали торговые центры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, думаю, несколько снизит интерес инвесторов к этому сегменту рынка. Пока о больших планах строительства крупных торговых центров в Тюмени мне неизвестно", - рассказал губернатор.

Комментируя ситуацию со строительством в областной столице торгового центра IKEA, Александр Моор сообщил, что переговоры с компанией давно приостановлены. Если инвестор вернется к планам строительства торговых комплексов в регионах России, в Тюменской области ему будут предложены земельные участки и поддержка.

Евгений Бабенко