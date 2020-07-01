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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следователи выясняют причины смерти девушки на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

Происшествия, 10:11 29 июля 2020

СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки, тело которой нашли на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 29 июля. Труп был обнаружен ранним утром у дома № 71а.

"Сейчас на месте работают следователи, оперативники. Выясняют, что произошло и кто может быть к этому причастен", — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Олеся Евсеева.

Инна Пахомова

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# следователи , СУ СК РФ по Тюменской области

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