Следователи выясняют причины смерти девушки на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки, тело которой нашли на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 29 июля. Труп был обнаружен ранним утром у дома № 71а.

"Сейчас на месте работают следователи, оперативники. Выясняют, что произошло и кто может быть к этому причастен", — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Олеся Евсеева.

Инна Пахомова