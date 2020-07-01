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Жителей Тобольска ждут на бесплатных тренировках с профессиональными инструкторами

Спорт, 14:58 29 июля 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Инструкторы спортивного клуба "ReSport" проведут бесплатные уличные тренировки для тоболяков, сообщает администрация города.

В рамках проекта "Энергия спорта" горожанам предлагают объединяться в команды по 10-15 человек и выбирать интересующие направления: футбол, городки, баскетбол, волейбол, лапта, фитнес, кроссфит и др. Принять участие в проекте могут жители города старше 18 лет. Они могут выбрать удобную площадку по месту жительства и пригласить туда инструкторов. Подробнее о проекте можно узнать в группе спортивного клуба "ReSport" во Вконтакте.

Уличный проект "Энергия спорта" проходит этим летом на трех площадках Тобольска. Спортивные занятия проводят лучшие тренеры и инструкторы города. Принять участие в тренировках могут все желающие. Тренировки в саду Ермака проходят по понедельникам и средам. Начало занятий - в 19 часов. Спортивные занятия на площадке по ул. Семёна Ремезова, 140 (рядом с магазином "Все из дерева") проходят во вторник и четверг. Начало - в 19 часов. Тренировки на аллее Победы (у фонтана) начинаются в восемь часов каждый вторник и четверг.

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# Тобольск , тренировки

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