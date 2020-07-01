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Выставка картин Александра Шейко "Искусство создавать" откроется в Ялуторовске

Общество, 09:40 30 июля 2020

Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс ВКонтакте

Выставка Александра Шейко "Искусство создавать" будет действовать в ялуторовском музее "Торговые ряды" 31 июля. Дистанционное открытие начнется в 14 часов, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

В своих картинах автор применяет такие материалы, как искусственная и натуральная кожа, фоамиран, декоративный картон и акриловые краски, работает в различных техниках.

Изделия Александра Шейко экспонировались в учреждениях образования и культуры Ялуторовска, а также участвовали в областном открытом фестивале народного творчества им. С. И. Мамонтова и заслужили высокую оценку жюри. Мастер-самоучка не теряет творческую искру и ищет новые идеи для своих композиций.

Запись мероприятия будет размещена на сайте музея и на официальных страницах социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, Youtube, а также на сайте музея.

Возрастная категория: 6+

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