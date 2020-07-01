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В Тобольске создано около шестисот временных рабочих мест

Экономика, 16:15 29 июля 2020

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Около 600 временных рабочих мест создано в Тобольске, сообщает городская администрация.

Предприятиям и организациям, создающим места для безработных, за счет регионального бюджета будут возмещены затраты на заработную плату на уровне установленной в регионе минимальной оплаты труда, а также расходы на страховые взносы.

Указанные меры приняты, в том числе, для поддержания в сложных условиях субъектов малого и среднего предпринимательства. Любой работодатель может обратиться в центр занятости для заключения соглашения с целью создания временных рабочих мест.

В Тобольске в сравнении с началом года число зарегистрированных безработных увеличилось в 10 раз. Большинство из них встало на учет в тобольский центр занятости. Им предлагаются в временные рабочие места: работа в архиве, библиотеке, на благоустройстве города.

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# безработица , Тобольск

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