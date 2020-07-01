Вопросы торговли на площадке eBay тюменские экспортеры обсудят на вебинаре

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства ВКонтакте | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства ВКонтакте

Международную торговлю на электронной площадке eBay, анализ потенциала производителей и пошаговую инструкцию для достижения максимального результата обсудят экспортно ориентированные предприятия Тюменской области на вебинаре 5 августа, начало в 13 часов.

Его проведут Центр поддержки экспорта совместно с компанией Expand Solutions - сервисным партнером eBay и Fordaq, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

На вебинаре поднимут вопросы выхода на мировой рынок и доступа к миллионам потенциальных клиентов; торговую площадку eBay и ее особенности; возможности, потенциал и выгоды для бизнеса; особенности и мифы об экспорте.

Спикер – генеральный директор компании Expand Solutions Владислав Пономаренко, основатель компании "Браво" - топового продавца на eBay по СНГ. Имеет опыт работы с электронными торговыми площадками более 17 лет.

Регистрация для участия здесь.

Все участники смогут задать интересующие их вопросы, получат доступ к записи вебинара и презентационным материалам.

С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта.