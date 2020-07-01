Жителя Тюменской области за пьяную езду отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Четыре месяца проведет в колонии-поселении житель пос. Винзили за пьяную езду. Увидев, что выпивший водитель сел за руль, прохожий рассказал об этом патрулю ДПС, сообщает региональная прокуратура.

Суд признал 39-летнего мужчину виновным по статье 264.1 УК РФ, то есть, "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения". Как следует из материалов уголовного дела, вечером 6 мая в Винзилях прохожий сообщил автоинспекторам о пьющем водителе автомобиля ВАЗ-21099.

Вскоре этот автомобиль был остановлен полицией. Инспектор почувствовал исходивший от мужчины запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние. Ранее водитель дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

Суд назначил ему четыре месяца колонии-поселения и на три года лишил водителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.