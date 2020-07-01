"Дамате" открыла третью очередь молочно-товарного комплекса в Тюменской области

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Третья очередь молочно-товарного комплекса предприятия "Тюменские молочные фермы" на 6 тыс. голов дойного стада начала работу в селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа.

В онлайн-режиме в торжественной церемонии открытия очередной тюменской мегафермы приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и председатель совета директоров компании-инвестора "Дамате" Наум Бабаев.

На проектную мощность в 150 тонн молока в сутки или 55 тыс. тонн в год новый молочно-товарный комплекс выйдет в четвертом квартале 2020 года, сообщил генеральный директор "Дамате" Рашид Хайров. Проект профинансирован из собственных средств компании и за счет кредита "Россельхозбанка". Инвестиции в строительство третьей очереди составили 1 млрд рублей.

"Молочные комплексы такого масштаба в стране пока можно пересчитать по пальцам. Это реальный пример цифрового сельского хозяйства. Отличный результат и я хочу поблагодарить руководство региона за благоприятный инвестиционный климат и поддержку аграриев", - отметил Борис Листов.

Выход такого крупного молочного комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленной отрасли региона, подчеркнул Александр Моор.

"Высокотехнологичное производство, внедрение инновационных технологий животноводства, и конечно, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой очень важно для нас. Предприятие "Тюменские молочные фермы" - флагман производства молока. Но вслед за ним в области открываются новые производства", - прокомментировал глава региона.

В 2019 году запущена молочная ферма "Петелино" в Ялуторовском районе, в ближайшее время ожидается завершение молочного инвестпроекта агрофирмы "Междуречье" в Ярковском районе.

По данным департамента агропромышленного комплекса, в 2019 году производство молока в сельскохозяйственных организациях Тюменской области выросло на 6,5% по сравнению с 2018 годом. Это выше среднего показателя по стране на 4,5%.

"Интерес инвесторов к развитию молочного животноводства именно в Тюменской области сохраняется", - резюмировал Александр Моор.

Евгений Бабенко