В Тюменской области предлагаемые зарплаты снизились на один процент

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На один процент за полгода упали предлагаемые зарплаты в Тюменской области, сообщает сайт по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В январе средняя предлагаемая заработная плата в регионе составляла 48 тыс. 181 рубль, в июне – уже 47 тыс. 710 рублей. Падение нельзя назвать критичным, так как динамика положительная: сейчас работодатели Тюменской области предлагают соискателям на 14,1% больше, чем в июне 2019 года (тогда средняя предлагаемая зарплата составляла 41 тыс. 827 рублей).

"На фоне окружающих регионов Тюменская область выглядит хорошо – лучший результат только на Ямале (-0,8%). В Челябинской области предлагаемые зарплаты за полгода упали на 4,5%, в Свердловской – на 2,2%. Позитивную динамику никто из соседей не показал", - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

При этом в Тюмени за первое полугодие 2020 года предлагаемые зарплаты упали на 1,7%: с 48 тыс. 722 рублей в январе до 47 тыс. 883 рублей в июне.

В целом по России наблюдается рост средних предлагаемых заработных плат: на 8,1% за полугодие (с 45 тыс. 808 рублей в январе 2020 года) и на 14% за год (с 43 тыс. 450 рублей в июне 2019 года) - до 49 515 рублей в июне 2020 года.

"В кризис в регионе ощутимо сократилось количество вакансий, но предлагаемые зарплаты при этом почти не пострадали. Дело в том, что компании, которые в этот период не приостановили подбор персонала, в первую очередь старались закрыть ключевые вакансии, найти сотрудников, которые нужны здесь и сейчас и смогут сразу приступить к работе без долгого периода адаптации и обучения. Это могли быть и рядовые, и узкие специалисты – на уровень предлагаемой зарплаты повлияли срочность найма и высокие требования к кандидатам", - объяснила Анна Осипова.