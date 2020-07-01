Аварийный дом сносят на улице Камчатской в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по сносу аварийного дома на ул. Камчатской начались в Тюмени. Их ведет подрядная организация ООО "Массив", сообщает пресс-служба городской администрации.

При сносе используется лесотехника, ее главное преимущество в том, что у экскаватора с ковшом есть прижим, который помогает помимо сноса сортировать образовавшийся мусор. Такое решение было принято подрядной организацией и оказалось очень эффективным: снос происходит быстро, с минимальным шумом и пылью. Более того, с помощью специального мульчера мусор измельчается практически в щепки.

По словам инженера-проектировщика Тюменского городского имущественного казначейства Дмитрия Суходоева, снос домов по улице Камчатской идет без нарушения сроков и с соблюдением всех требований.

"Мы внимательно следим, чтобы весь мусор, образовавшийся в ходе производства работ, был вывезен на лицензированные полигоны и правильно утилизирован. На участках, где дома снесены, выполняются работы по благоустройству: со строительных площадок вывозится весь мусор, образовавшийся котлован засыпается песком и уплотняется. Таким образом, после окончания всех работ остается ровная территория, отсыпанная песком", – рассказал он.

Всего до 2023 года в микрорайоне по ул. Камчатской и ул. Энтузиастов предстоит расселить более 80 домов. Это 858 жилых помещений. Программа предусматривает поэтапное расселение граждан.

Как рассказал начальник отдела жилых помещений казны Тюменского городского имущественного казначейства Николай Бочкарев, на сегодня заключены муниципальные контракты на снос 10 домов по улице Камчатской, девять из них уже снесены.

"4 августа будут заключены контракты на снос еще пяти домов, на начало сентября подобные мероприятия будут проведены на следующих трех объектах. Что касается зеленых насаждений, то здесь предусмотрено сохранение всех деревьев. Перед выполнением работ обязательно принимаются меры по защите каждого дерева", – отметил он.

В Тюмени 622 жилых многоквартирных дома официально признаны аварийными, 500 из них по нацпроекту "Жилье и городская среда" расселят в ближайшие пять лет. В 2020 году планируется расселить 290 жилых помещений (115 частных, 175 муниципальных), расположенных в 70 аварийных многоквартирных домах.