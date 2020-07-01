На Всероссийский конкурс волонтеров культуры поступило 336 заявок

| Фото: www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Прием заявок на участие в первом Всероссийском конкурсе волонтёрских центров в сфере культуры завершен. Для участия заявлено 336 проектов из 70 регионов страны, сообщает Министерство культуры РФ.

"К отбору допущено 180 заявок. Теперь экспертная комиссия приступает к оценке материалов. Затем кандидаты представят свои идеи на очном этапе защиты презентаций", - сказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Победителями конкурса станут 10 волонтерских центров. Каждый получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей на целевое использование по поддержке и развитию добровольчества.

По словам Ольги Яриловой, конкурс поможет найти новые методы взаимодействия волонтёрских учреждений и выработать наиболее конструктивные подходы к реализации добровольческих инициатив в сфере культуры.

Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры проводится впервые и реализуется в рамках программы "Волонтеры культуры" нацпроекта "Культура". Всего до 2024 года в программе "Волонтеры культуры" примут участие более 100 тыс. добровольцев.

Напомним, волонтеры культуры Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе.