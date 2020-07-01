Подкасты об истории Тюмени и великих людях готовит библиотечный центр для молодежи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подкасты об истории Тюмени, персонах, сделавших весомый вклад в развитие города, и великих людях можно послушать в сообществе Информационно-библиотечного центра для молодежи.

Записывать подкасты в библиотеке – идея и инициатива главного библиотекаря отдела культурно-творческих инициатив Информационно-библиотечного центра для молодежи Дарьи Михновой.

"Сама довольно давно принимаю информацию в таком формате и считаю его очень удобным. Высказала идею нашей заведующей Светлане Ярковой, она одобрила. Решили предложить подкасты и нашим подписчикам. Библиотеки всегда в поисках новых форм подачи информации о мире книг и культуре в целом", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Дарья Михнова.

Подкасты будут выходить два раза в месяц до конца 2020 года. По словам Дарьи Михновой, если формат будет востребован среди участников сообщества библиотеки, то его продолжат реализовывать в 2021 году.

"Мы находимся в диалоге с нашими читателями и хотим делать интересный для них проект, поэтому принимаем идеи для этого разговорного жанра. Рассматриваем широкий круг тем, обязательно будем делать краеведческие подкасты", – заключила автор идеи.

29 июля в сообществе Информационно-библиотечного центра для молодежи был опубликован выпуск о купце и меценате Андрее Текутьеве.

"Следующий выпуск будет посвящен нашим библиотекарям. Расскажем о том, почему они решили реализовываться в сфере культуры. А позже выйдет выпуск о художнике Рубенсе", – добавила Дарья Михнова.

Инна Пахомова