Сто шесть лет назад Германия объявила войну России

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

1 августа - День памяти погибших в Первой мировой войне. В этот день в 1914 году Германия объявила войну России.

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербским националистом наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания войны, предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и, после того как ультиматум был отвергнут, объявила Сербии войну.

Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа Германия объявила России войну.

3 августа Германия объявила войну Франции, а также нейтральной Бельгии, отказавшейся пропустить германские войска через свою территорию.

4 августа Великобритания со своими доминионами объявила войну Германии, 6 августа Австро-Венгрия - России. Третий член Тройственного союза - Италия - отказалась поддержать своих союзников и заявила о своем нейтралитете.

Таким образом, первыми в войну вступили восемь государств Европы: Германия и Австро-Венгрия с одной стороны; Франция, Россия, Великобритания, Бельгия, Сербия и Черногория с другой. Всего в противостоянии участвовали 38 государств.

Первая мировая война продолжалась более 4 четырех лет и завершилась полным поражением Германии и ее союзников. Война не только не разрешила ни одного из тех противоречий, которые привели к ее возникновению, но, наоборот, способствовала их углублению, что в конечном счете привело через 21 год к новой мировой войне.

По материалам Министерства обороны России