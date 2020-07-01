  • 31 июля 202031.07.2020пятница
  • USD73,3633
    EUR86,2532
  • В Тюмени 25..27 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ялуторовске откроется летняя "Арт-лаборатория" для детей

Общество, 08:23 31 июля 2020

Фото: культурный центр "Арт-Вояж"

Досуговая площадка "Арт-лаборатория" откроется в Центре национальный культур в ялуторовске 1 августа.

Ребят ждут по средам и пятницам с 18 до 20 часов. Программа площадки рассчитана на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развития у них творческих навыков, профилактику правонарушений, популяризацию здорового образа жизни. Ребят ждут игры, конкурсы, мастер-классы и занятия на свежем воздухе.

Площадка будет работать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники прошли инструктаж, приобретены средства для дезинфекции и средства индивидуальной защиты. Посетители площадки будут проходить термометрию, обязательно соблюдение социальной дистанции. Также на площадке проведена акарицидная обработка.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# летний детский отдых , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 31.07.2020В Тюменской области 78 тысячам работающим пенсионерам повысят пенсии с 1 августа
09:16 31.07.2020Ялуторовская мастерица научит технике урало-сибирской росписи
09:05 31.07.2020На Всероссийский конкурс волонтеров культуры поступило 336 заявок
08:56 31.07.2020Отборочные соревнования чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут онлайн