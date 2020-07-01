В Ялуторовске откроется летняя "Арт-лаборатория" для детей

Фото: культурный центр "Арт-Вояж" Фото: культурный центр "Арт-Вояж"

Досуговая площадка "Арт-лаборатория" откроется в Центре национальный культур в ялуторовске 1 августа.

Ребят ждут по средам и пятницам с 18 до 20 часов. Программа площадки рассчитана на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развития у них творческих навыков, профилактику правонарушений, популяризацию здорового образа жизни. Ребят ждут игры, конкурсы, мастер-классы и занятия на свежем воздухе.

Площадка будет работать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники прошли инструктаж, приобретены средства для дезинфекции и средства индивидуальной защиты. Посетители площадки будут проходить термометрию, обязательно соблюдение социальной дистанции. Также на площадке проведена акарицидная обработка.

Евгения Шевцова