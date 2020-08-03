Систему долговременной помощи инвалидам и их родным создают в Тюменской области

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Восемь организаций социального обслуживания и 15 медицинских организаций из четырех муниципальных образований Тюменской области участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода (СДУ). Его главная задача ― сформировать систему помощи и поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственников, занятых в уходе, сообщает Областной геронтологический центр.

СДУ включает в себя социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому в полустационарной и стационарной форме с привлечением специалистов по уходу. Кроме того, профессионалы помогают и близким людям маломобильного человека освоить навыки, которые облегчат выполнение ежедневных процедур, включающих в себя гигиенические процедуры, кормление и другие.

Для координации деятельности и эффективного взаимодействия участников на базе Областного геронтологического центра создан Координационный центр системы долговременного ухода, в функции которого входит и организационно-методическое, информационное, консультативное, экспертно-аналитическое сопровождение. Весомый вклад в развитие проекта вносит Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области, объединяя учреждения и ведущих специалистов и улучшая их взаимодействие.

Активно ведетсяв комплексная работа по реализации индивидуального подхода к организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами, созданию новых социальных сервисов, открытию дополнительных структурных подразделений в организациях социального обслуживания, повышению профессионального уровня специалистов, обучению семей уходу за маломобильными родственниками.

Планируется, что новая система ухода будет внедрена на всей территории Тюменской области к 2022 году, что позволит обеспечить комфортные условия для людей, которым нужна особая социальная помощь, повысить качество их жизни, медицинского обслуживания, продлить активное долголетие.

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами стал частью регионального проекта "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография".

Получить более подробную информацию можно по телефону 8(3452) 51-70-48 или на сайте.