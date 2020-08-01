Семинары, вебинары и бизнес-завтраки проведет Торгово-промышленная палата региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Утвердила отчет о деятельности за 2019 год и план работы на 2020 год Торгово-промышленная палата Тюменской области на очередном заседании. Перед членами Совета отчитался президент палаты Эдуард Абдуллин, сообщает ТПП.

Он отметил, что 2019 год завершился с положительным финансовым результатом. Проведено около ста мероприятий для установления прочной связи бизнеса и власти, бизнеса и общества.

"Год 2019 год был успешным, он заложил хороший фундамент для года 2020, поэтому есть уверенность, что несмотря на случившийся коллапс с коронавирусом и изоляцией, от которой пострадали и предприниматели, мы по максимуму реализуем все задуманное, - подчеркнул президент региональной ТПП. - Все наши действия направлены на создание благоприятных условий для развития регионального бизнеса, для привлечения инвестиций, для успешной внешнеэкономической деятельности компаний, членов ТПП".

В планах ведущего объединения предпринимателей региона на 2020 год – проведение мероприятий, среди которых и традиционные форматы, и новые проекты.

Большое внимание будет уделено обучающим мероприятиям - семинарам, вебинарам по актуальным темам, таким как электронные трудовые книжки, продвижение компаний в интернете, формирование бренда, развитие бизнеса по франшизе. Для стратегического планирования намечено несколько форсайт-сессий, в том числе и с участием молодежного крыла ТПП Тюменской области.

Опираясь на положительную обратную связь участников, в этом году будет продолжен опыт проведения бизнес -завтраков с властью: губернатором Тюменской области, главами городов Тюмени и Тобольска, а также бизнес - завтраков для предпринимателей.

На 2020 год запланированы несколько бизнес-миссий по городам России и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Конечно, мы будем учитывать эпидемиологическую обстановку, - прокомментировал Эдуард Абдуллин, - В крайнем случае, мы готовы работать и в новых форматах, то есть удаленно. Очень важно не терять связь другом с другом".

Главным событием года для бизнес-сообщества будет конкурс "Тюменская марка". В этом году он пройдет в 18 раз и организаторы готовят немало приятных сюрпризов для его участников. Напомним, с этого года изменились номинации и более весомым стал призовой фонд для победителей.

"Я в ТПП Тюменской области состою четыре года и мне очень видны изменения. Отмечу, что выросла активность ТПП, а мероприятия, которые организует палата, очень знаковые не только для бизнеса, но и для всего региона. Очень важно, чтобы мы были объединены общей идеей, и в нашем случае она действительно присутствует – это идея взаимопомощи, идея коллаборации бизнеса. Ситуация в мире нас к этому активно подталкивает", - считает региональный директор ОО "Тюменский" Уральского филиала ПАО "Промсвязьбанк" Наталья Потапова.

На неофициальной части заседания Совета, которая проходила в художественной галерее RENE REZE, участники познакомились с творчеством известного тюменского художника Игоря Рязанцева - уникальным методом живописи филумизмом (от латинского слова filum – "нить, волокно"), а также приняли участие в перформансе – написании полотна, которое станет частью проекта художника "Шелковый путь", над которым сейчас работает автор.