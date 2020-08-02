Акция "Накорми голодного" проходит в Тюмени каждый понедельник

| Фото: «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» Тюмень | Фото: «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» Тюмень

Тюменские волонтеры благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан "Линия Жизни" каждый понедельник в 15 часов по адресу Калинина, 1 проводят акцию "Накорми Голодного".

По словам куратора акции Александра Цыганкова, мероприятие проводят регулярно для помощи людям в трудной жизненной ситуации:

"Мы на профессиональном сленге называем нуждающихся в помощи "ТЖС-ники" по первым буквам словосочетания "трудная жизненная ситуация", - поделился Цыганков.

Известно, что это район выбран поскольку находится рядом с железнодорожным вокзалом. Проводить акцию помогают надежные волонтеры – это те ребята, кто когда-то обратился в организацию или пришел на встречу "Накорми голодного".

"Волонтеры - молодые люди в возрасте старше 20 лет, которых помотала судьба. Наши встречи их мотивируют и поддерживают, чтобы наладить жизнь, придерживаться светлого пути, - пояснил Цыганков изданию "Тюменская область сегодня".

Отдельно Александр рассказал о меню: для нуждающихся в помощи готовят горячий наваристый суп, например, борщ, гороховый суп или суп с вермишелью. В меню также всегда сезонные овощи, которые отдельно раскладывают в одноразовую посуду.

При проведении мероприятий организаторы строго придерживается всех правил профилактики периода пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что "Линия жизни" функционирует в Тюмени с января 2019 года.

"Пока "Линия жизни" - в Тюмени, то акция будет проходить регулярно. Сейчас мы подыскиваем дополнительное место для проведения, возможно, это будет район 50 лет Октября – Одесская, это вскоре решит общее собрание волонтеров", - поделились планами организаторы.

Добавим, что "Линия Жизни" - это социальная гостиница, которая предоставляет бесплатную помощь людям в трудной ситуации (пострадавшим от деструктивных сект, находящимся в зависимости, освободившимся из мест лишения свободы). Организация имеет филиалы в 12 городах России.