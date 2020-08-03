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Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен до 15%

Общество, 13:52 03 августа 2020

minstroyrf.gov.ru/ | Фото: minstroyrf.gov.ru/

Постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15 % подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября, сообщает РИА Новости.

"Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки", — уточнил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Планируется увеличить общую сумму кредитов, выдаваемых банками на ипотеку под 6,5% годовых, — с 740 до 900 млрд рублей. Как заметил премьер-министр, новое жилье смогут приобрести более 300 тыс. семей.

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# ипотека , процентная ставка

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