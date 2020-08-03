Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен до 15%

| Фото: minstroyrf.gov.ru/ | Фото: minstroyrf.gov.ru/

Постановление о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15 % подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября, сообщает РИА Новости.

"Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки", — уточнил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Планируется увеличить общую сумму кредитов, выдаваемых банками на ипотеку под 6,5% годовых, — с 740 до 900 млрд рублей. Как заметил премьер-министр, новое жилье смогут приобрести более 300 тыс. семей.