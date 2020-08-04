Тобольские фермеры завершили сенозаготовку

| Фото: газета Тобольского района "Советская Сибирь" | Фото: газета Тобольского района "Советская Сибирь"

Фермеры Тобольского района завершили сенозаготовительную кампанию. 7 тыс. 920 тонн сухого корма заложено на хранение для нужд животноводства, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Посевная площадь муниципалитета составляет 13,5 тыс. гектаров, из них 8,5 тыс. – земля для сенозаготовительных нужд. Аграрии выращивают зерновые, зернобобовые культуры, многолетние кормовые травы.

| Фото: газета Тобольского района "Советская Сибирь" | Фото: газета Тобольского района "Советская Сибирь"

К примеру, в хозяйстве Василия Соловия, где сенокос уже окончен, кормовой клин – это люцерна и тимофеевка. Для силоса засеяны вика и овес.

"Корма заготовили с избытком, на зимовку скоту хватит. Июль выдался жарким, поэтому, пока стоит погода, выходим на поле с раннего утра и до позднего вечера", - сказал фермер Василий Соловий.