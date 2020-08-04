  • 4 августа 20204.08.2020вторник
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольские фермеры завершили сенозаготовку

Экономика, 14:58 04 августа 2020

газета Тобольского района "Советская Сибирь" | Фото: газета Тобольского района "Советская Сибирь"

Фермеры Тобольского района завершили сенозаготовительную кампанию. 7 тыс. 920 тонн сухого корма заложено на хранение для нужд животноводства, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Посевная площадь муниципалитета составляет 13,5 тыс. гектаров, из них 8,5 тыс. – земля для сенозаготовительных нужд. Аграрии выращивают зерновые, зернобобовые культуры, многолетние кормовые травы.

газета Тобольского района "Советская Сибирь" | Фото: газета Тобольского района "Советская Сибирь"

К примеру, в хозяйстве Василия Соловия, где сенокос уже окончен, кормовой клин – это люцерна и тимофеевка. Для силоса засеяны вика и овес.

"Корма заготовили с избытком, на зимовку скоту хватит. Июль выдался жарким, поэтому, пока стоит погода, выходим на поле с раннего утра и до позднего вечера", - сказал фермер Василий Соловий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сено , Тобольский район , фермеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 04.08.2020Тобольские фермеры завершили сенозаготовку
13:52 04.08.2020Почти четыре тысячи тонн сена заготовили в Аромашевском районе
12:13 04.08.2020В районе Ново-Патрушево в Тюмени построят еще один детский сад
11:41 04.08.2020На улице Газовиков в Тюмени ремонтируют дорогу и прокладывают новые тротуары