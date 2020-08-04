Запущен проект по составлению цифрового резюме

| Фото: Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Россияне в возрасте от 14 лет смогут пройти бесплатную диагностику по методу образовательной платформы Skillfolio, создать свой цифровой профиль компетенций и получить рекомендации по совершенствованию ключевых профессиональных навыков в условиях цифровой экономики. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив.

Проект "Составь резюме XXI века", который Skillfolio реализует в партнерстве с АСИ, стартовал 3 августа. Для участия в нем необходимо пройти тестирование. Первые 100 человек получат персональную карьерную консультацию от ведущих специалистов платформы Skillfolio.

"Цифровая экономика предъявляет новые требования к компетенциям сотрудников, и первый шаг в этом направлении - понимание своих сильных и слабых сторон. Мы верим, что успех и быстрая адаптация сегодня возможны только при развитии метапредметных навыков - коммуникации, эмоционального интеллекта, критического мышления, умения работать с информацией. Тестирование, которое мы запускаем в августе, - это первый подобный проект всероссийского масштаба. Он позволит выявить направления для развития и создания новых образовательных программ", - отметила основатель Skillfolio Виктория Шиманская.