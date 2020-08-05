Онлайн-конкурс "Подарок для лесовичка" объявила тюменская библиотека

| Фото: Центральная детская библиотека | Фото: Центральная детская библиотека

Новый онлайн-конкурс поделок "Подарок для Лесовичка"запускает Центральная детская библиотека Тюмени в рамках проекта "Мамин клуб в библиотеке".

Как сообщают организаторы, в нем могут принять участие и дети, и взрослые. Работы на конкурс принимаются до 30 августа.

Фотографии поделок из природного материала будут ждать в сообщения в группу Библио К.О.Т. Книги. Общение. Творчество или на электронную почту Центральной детской библиотеки: childlib-tyumen@yandex.ru.