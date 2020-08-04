38 жителей региона заболели клещевым боррелиозом

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

38 случаев клещевого боррелиоза зарегистрировано в Тюменской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Активность клещей в 2020 году связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона, первое присасывание отмечено 12 марта.

По поводу присасывания клещей на 3 августа за помощью обратились 17 тыс. 871 человек, как отметили в ведомстве, из них 3 тыс. 712 - дети до 14 лет. Всем назначается экстренная профилактика иммуноглобулином.

Зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым энцефалитом и 38 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории НИИ краевой инфекционной патологии.

Акарицидные обработки проведены в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ на площади более 6 тыс. га. Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы по адресу ул. Ленина, 69. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-904-492-92-30.