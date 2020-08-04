Конкуренция среди уватских велосипедистов выросла

| Фото: сообщества "Велоспорт Уват" во ВКонтакте | Фото: сообщества "Велоспорт Уват" во ВКонтакте

Конкуренция среди юных велосипедистов выросла. Это показала контрольная тренировка. Победителями заезда на 7 км стали менее опытные спортсмены. Они обошли тех, кто в этом виде спорта уже несколько лет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил тренер по велоспорту ФОК Уватского района Станислав Канеев.

"Ребята соскучились по стартам. Соревнования прошли по шоссе, на объездной дороге в районе поселка Кирсара, дорога ведет к причалу. Движения мало. Круг семь километров, в течение часа прошли состязания. Дебютанты приятно удивили, а вот те, кто опытные проявили самонадеянность. Теперь делают выводы", - рассказал тренер.

Результаты заезда – это, уверен Канеев, плоды зимних тренировок. В частности, смена методики тренировок.

"Сейчас больше уделяем внимания плаванию. У нас появился молодой тренер Дмитрий Заскалин из Омска. Он методично брал моих ребят, мы три раза тренировались в бассейне, потом перешли на два раза. Всем спортсменам поставил технику. Если бы не пандемия у нас было запланировано два старта по триатлону, но не вышло", - говорит Станислав Канеев.

Разновозрастные секции по велоспорту в Увате молодой тренер Станислав Канеев организовал в 2009 году. Его воспитанники неоднократно становились призерами районных и областных состязаний. Одна из его воспитанниц - дипломированный специалист.

"С 1 сентября в Увате появится новый тренер по велоспорту - Юлия Редькина – это моя воспитанница. В Тобольске она получила педагогическое образование. Я помогу ей с набором воспитанников. Поддержу ее во всем. В два раза увеличить количество юных спортсменов – это наша задача", - сказал наставник.

Сам же Станислав Канеев отправится в Туртас – поселок в 30 км от Увата. Там тренер откроет новую школу по велоспорту. "Нефтяники выделили средства для оснащения базы, помещение для нее уже готово. Вскоре закупим инвентарь. Школьников в поселке даже больше, чем в Увате, так что будет с кем работать, развивать велоспорт", - поделился планами тренер.

Анжела Лебедева