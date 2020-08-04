Жители и гости Каменки смогут изучить интерьер русской избы на остановке

| Фото: из архива художницы Полины Филатовой | Фото: из архива художницы Полины Филатовой

Тюменская художница Полина Филатова украсила две остановки в с. Каменка. На первой местные жители могут разглядеть интерьер русской избы. На второй остановке изображены персонажи Мавка и Посейдон.

Пофантазировать на пару тем художнице предложили местные предприниматели. На создание одной такой работы, по признанию автора, может уйти от четырех до десяти дней. При росписи остановочных павильонов она использовала качественную фасадную краску. Картины должны долгое время радовать местных жителей и гостей села.

Одна из остановок погружает человека, ждущего транспорт, в атмосферу домашнего уюта. Здесь изображены печь, старинные сундуки, самовар с сушками и, конечно, знаменитый черный ковер с головами коней. Можно заметить и нарисованное окно. Как рассказала Полина Филатова, "вид из окна" менялся. Сначала она начала изображать деревенскую улицу, позже решено было увековечить три сосны.

Стрит-арт на второй остановке раскрывает тему воды. Здесь изображены персонажи украинской мифологии Мавка, образ, которой принадлежит кисти чешского живописца Альфонса Мухи. Вид Посейдона же Полина Филатова продумала сама — ей позировал ее друг Илья.

Работа художницы на открытом воздухе вызвала особый интерес у местных жителей. "Это очень добрые и веселые люди. Бурно интересовались, много благодарили. В жару ходили для меня до магазина за холодной минералкой и мороженым. Подкармливали зеленью и ягодами с огородов. Я очень благодарна теплому отношению", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художница Полина Филатова.

Она сказала, что у нее нет планов по оформлению остановок, но если ее пригласят, то она согласится. По ее словам, такая работа хоть и не приносит большого дохода, но приходится ей по нраву. "Не последнюю роль в этом играет теплое отношение людей, интересные знакомства, новые ощущения от жизни", — заключила Полина Филатова.

Инна Пахомова