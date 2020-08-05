  • 5 августа 20205.08.2020среда
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды у воды

Общество, 16:27 05 августа 2020

Профилактическую работу с отдыхающими у воды продолжают тюменские спасатели. Очередной рейд голышмановские пожарные провели в зоне отдыха "Сосновый бор", сообщает МЧС Тюменской области.

Купающихся в этот раз оказалось немного, около 30 взрослых и детей. Родителям спасатели напомнили о том, что нельзя оставлять детей у воды, даже если находитесь неподалеку. А детям рассказали, как вести себя у воды и как действовать в случае происшествия, по каким телефонам обращаться за помощью.

Пока в регионе сохраняется жаркая погода, такие рейды запланированы также в местах неорганизованного отдыха. Там сотрудники МЧС России и представители сельских администраций тоже будут вести разъяснительную работу с отдыхающими.

МЧС России по Тюменской области МЧС России по Тюменской области МЧС России по Тюменской области МЧС России по Тюменской области МЧС России по Тюменской области ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , рейд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 05.08.2020Офицеры СОБРа приняли экзамен у курсантов центра "Аванпст"
16:27 05.08.2020Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды у воды
16:16 05.08.2020Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для командировок
16:05 05.08.2020Художник из Рязани создает стрит-арт на улице Энергетиков в Тюмени