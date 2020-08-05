Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды у воды

Профилактическую работу с отдыхающими у воды продолжают тюменские спасатели. Очередной рейд голышмановские пожарные провели в зоне отдыха "Сосновый бор", сообщает МЧС Тюменской области.

Купающихся в этот раз оказалось немного, около 30 взрослых и детей. Родителям спасатели напомнили о том, что нельзя оставлять детей у воды, даже если находитесь неподалеку. А детям рассказали, как вести себя у воды и как действовать в случае происшествия, по каким телефонам обращаться за помощью.

Пока в регионе сохраняется жаркая погода, такие рейды запланированы также в местах неорганизованного отдыха. Там сотрудники МЧС России и представители сельских администраций тоже будут вести разъяснительную работу с отдыхающими.