  • 6 августа 20206.08.2020четверг
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Игровую площадку открыли в Каменке Тюменского района

Общество, 13:03 06 августа 2020

администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Детскую игровую площадку открыли в с. Каменка 5 августа. В населенном пункте она стала второй, но единственной в микрорайоне ИЖС "Поле чудес", где проживает много молодых семей с детьми, сообщает администрация Тюменского района.

Инициатор строительства площадки - Общественная палата Каменского муниципального образования. Финансовую поддержку оказал депутат Тюменской областной думы Александр Крупин.

﻿

На площадке в день открытия высадили саженцы рябины и яблони. Вскоре по соседству с новой детской площадкой откроется спортивная тренажерная площадка. В планах - организовать футбольное поле и парк отдыха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детская площадка , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 06.08.2020Добровольцы из разных городов России провели экспедицию на острове Вилькицкого
13:47 06.08.2020В центре "Мой бизнес" оказывают комплексные консультации
13:36 06.08.2020Более шести тысяч зрителей увидели Тюмень глазами блогера-миллионника
13:25 06.08.2020Судебные приставы проверили тюменских таксистов