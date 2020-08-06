Игровую площадку открыли в Каменке Тюменского района

| Фото: администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

Детскую игровую площадку открыли в с. Каменка 5 августа. В населенном пункте она стала второй, но единственной в микрорайоне ИЖС "Поле чудес", где проживает много молодых семей с детьми, сообщает администрация Тюменского района.

Инициатор строительства площадки - Общественная палата Каменского муниципального образования. Финансовую поддержку оказал депутат Тюменской областной думы Александр Крупин.

На площадке в день открытия высадили саженцы рябины и яблони. Вскоре по соседству с новой детской площадкой откроется спортивная тренажерная площадка. В планах - организовать футбольное поле и парк отдыха.