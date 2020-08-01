Многодетным семьям Ялуторовского района помогают подготовится к школе

| Фото: Администрация Ялуторовского муниципального района | Фото: Администрация Ялуторовского муниципального района

Благотворительная акция "Соберем ребенка в школу" стартовала в Ялуторовском районе 15 июля. В 2020 году мероприятие проводится шестнадцатый раз, сообщает администрация муниципального образования.

Благодаря неравнодушным людям ежегодно помощь получают более 200 сельских ребят из многодетных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации и воспитывающих детей-инвалидов.

Помощь принимается в любом виде: перечисление денежных средств на счет организации, наличные средства, одежда, обувь, канцелярские товары, рюкзаки, ранцы. Поддержать учащихся, которым необходима помощь, может каждый желающий.

По всем вопросам, связанным с акцией, обращаться по адресу: Ялуторовск ул. Тюменская, 23, тел/факс: 8 (34535) 2-04-55.

Реквизиты для перечисления средств:

ИНН 7207010400

КПП 720701001

ОГРН 1077207001365

БИК 047102622

ОКТМО 71656000

КБК 09050300000000000 130 (внебюджет)

ДопЭк 50300

ДопЭк 50300

Получатель: администрация Ялуторовского района (МАУ "КЦСОН Ялуторовского района ЛС 059050040МЦСО)

р/с: 40701810671013000001

к/с: 30101810800000000622