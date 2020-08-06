ФК "Тюмень" вышел в следующий раунд Кубка России

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" вышли в 1/128 финала Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.

Сибиряки одержали выездную победу над командой "Зенит-Ижевск". Игра в столице Удмуртии стала первой официальной в 2020 году. В стартовом составе "Тюмени" вышли сразу шестеро новичков. На 32-й минуте после розыгрыша углового удара отличился капитан гостей Александр Кацалапов. На 56-й минуте форвард "Тюмени" Михаил Бирюков в контратаке разобрался с голкипером хозяев – 2:0.

Интересно, что первоначально Михаила не было в стартовом протоколе. Тренерский штаб гостей планировал выпустить с первой секунды местного воспитанника Аркадия Симанова, но из-за поломки медицинского оборудования того сначала не допустили на стадион.

Концовка матча осталась за зенитовцами. Сначала они получили право на пенальти, но Ефим Шанин отправил мяч в штангу, а на 85-й минуте череда угловых завершилась голом Макара Кабакова. Итог – победа "Тюмени" - 2:1.

После матча главный тренер ФК "Тюмень" Игорь Меньщиков отметил, что игра получилась по-настоящему кубковой.

"Обе команды давно не играли. Поэтому на поле было больше борьбы, чем футбола. Не скажу, что наши футболисты в конце расслабились. Скорее, это хозяева пошли ва-банк. Сначала мы получили пенальти в свои ворота, а затем дали им забить. Рад этой победе и поздравляю с ней всех болельщиков", - отметил Игорь Меньшиков.

В следующем раунде тюменцы 19 августа примут пермскую "Звезду".