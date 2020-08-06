Семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутного такси на ул. Ямская в Тюмени 6 августа.

В районе дома №59 маршрутное такси 62-го маршрута въехало в бордюр, дорожный знак и магазин.

Как рассказала рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, все семеро пострадавших ехали в маршрутке. Среди них есть ребенок 2010 года рождения. В больницу пока никого не увезли, всем людям оказывают помощь на месте.

"Водитель 1963 года рождения говорит, что его подрезали на дороге. Очевидцы считают, что мужчине стало плохо за рулем", – добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают две бригады скорой помощи, спасатели, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Инна Пахомова