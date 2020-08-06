Рекордное количество выпускников Тюменской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Выпускники Тюменской области поставили рекорд - 83 одиннадцатиклассника сдали ЕГЭ на сто баллов. И это несмотря на пандемию, которая добавила тревог. Чем больше сложностей позади, тем ценнее результат. Выдохнули. Молодцы.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.

За четыре года сдачи экзаменов в Тюменской области наметилась положительная динамика по количеству стобалльников: 2017 год - 38 человек, 2018 - 41, 2019 - 59 и в 2020 году 83 выпускника получили самый высокий балл по завершении экзаменационной поры.

"Хочу отметить лидера экзаменационной гонки - выпускника тюменской гимназии №21 Андрея Левченко. Парень выложился по максимуму и заработал 300 баллов. По 200 баллов набрали трое наших ребят - Кирилл Чалков из тобольской гимназии имени Лицмана, Софья Посохова из областной физико-математической школы и Иван Зверев из ишимской школы №31", - сказал губернатор.

Александр Моор выразил уверенность, что у ребят, которые упорно стремятся к знаниям - большое будущее. "Именно на таких целеустремленных парней и девчонок надеются регион и вся страна. От всей души поздравляю наших выпускников!" - отметил глава региона.